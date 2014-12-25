Написать простой sniffer на C#

Здравствуйте, нужен простой sniffer для http/https запросов, подменять или отклонять запросы не нужно, только просматривать данные запроса.

1) Язык программирования C# под .NET 3.5

2) Работать должно на windows 7 без установки дополнительных драйверов

3) Можно использовать библиотеки dll, но они не должны требовать установки дополнительных драйверов и должны быть бесплатные.

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Программа на C# должна читать передаваемые запросы на порты 80, 443 и записывать данные запроса в файл или выводить на консоль.

Например если браузер или любая другая программа на windows запрашивает 4pda.ru или любой сайт с https, к примеру google.com, то в консоль или в файл должно вывести данные хедера который передал пользователь, например:

Accept: text/html, application/xhtml+xml, application/xml; q=0.9, image/webp,*/*; q=0.8

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch

Accept-Language: ru-RU, ru; q=0.8, en-US; q=0.6, en; q=0.4

Host:4pda.ru

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

Это полное ТЗ, по остальным вопросам пишите в ЛС.