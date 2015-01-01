Простое приложение под Виндоуз

Требуется специалист, чтобы создать скринсейвер вот пример: http://youtu.be/HbAxMm1YEhA (на мониторе купюры падают ровно и красиво, не мерцают) для ОС Windows: XP, Vista, 7, 8 переменные параметры скринсейвера: выбор купюр: Евро, доллары, гривны, российские рубли количество купюр: больше - меньше варианты падения: ...
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Доброй ночи! Надо сделать приложение для виндоуз:
- чтобы в нем грузилась определенная страница и обновлялась там на весь экран.
- если пропадает интернет, то замирает страница, как есть, пока не появится интернет.
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