Простое приложение под Виндоуз

Прикладное ПОЗавершен4 заявки177 просмотров
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Доброй ночи! Надо сделать приложение для виндоуз:

- чтобы в нем грузилась определенная страница и обновлялась там на весь экран.

- если пропадает интернет, то замирает страница, как есть, пока не появится интернет.

9 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
mida_mao
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$10
3 дня
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