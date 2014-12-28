Программа для размножения изображений

Проектирование электроники по протоколу Tiny Mesh. Требуется выбрать способ передачи данных и настроить готовые устройства.
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Нужно разработать программу, которая будет размножать одно изображение до нужного количества.
Программа не должна визуально изменять изображение, но должна изменять:
1) Название (рандомно из букв и цифр не больше 10 символов).
2) Хеш изображения.
3) Вес изображения.
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