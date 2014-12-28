Создать скринсейвер для Windows

Требуется специалист, чтобы создать скринсейвер

вот пример: http://youtu.be/HbAxMm1YEhA (на мониторе купюры падают ровно и красиво, не мерцают)

для ОС Windows: XP, Vista, 7, 8

переменные параметры скринсейвера:

выбор купюр: Евро, доллары, гривны, российские рубли

количество купюр: больше - меньше

варианты падения: сверху вниз, на себя, снизу вверх

дополнения:

- желательно, чтобы корректно работало на разных по мощности машинах

- во время работы, по очереди со всех сторон на заставке появляется логотип

могу прислать уже готовый вариант (без исходников) скринсейвера для ХР