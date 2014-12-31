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Написание приложения клиент-сервер для использования VPN сервиса
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Написание приложения клиент-сервер для использования VPN сервиса, с методом оплаты в виде просмотра рекламы.
1. Клиент
1.1 Клиентское приложение должно представлять собой windows openvpn клиент, с вшитой конфигурацией для подключению к VPN серверу.
1.2 Клиент при инсталяции перезапуске, и деинсталяции должен прописывать свой ключ в реестр windows, передавать ключ, время и дату инсталяции, IP адрес и SUBid, на сервер для записи в базу данных.
1.3 Клиент должен иметь функцию обновления
1.4 При успешной регистрации на сервере (при инсталяции или перезагрузке) клиент должен получать данные конфигурации: Резервный адрес сервера, адрес для получения настроек показа рекламы, и адрес рекламного фида, версия клиента (необходимость обновления).
1.5 Клиент должен устанавливать в браузер (Хром ФФ Эксплоер) плагин, который будет передавать запрос из адресной строки, либо поисковый запрос поисковой машины (гугл, яху) на сервер, для записи в БД и получения ответа от рекламного фида
1.6 В соответствии с настройками, полученными при регистрации на сервере, клиент должен открывать в новом окне\вкладке браузера ссылку, полученную с сервера (рекламный фид), с определенным интервалом времени.
1.7 Клиент должен быть реализован в 2х вариантах инсталяторов. Первый – с собственным инсталятором (WiX, InstallShield, Wise и.т.д) Второй – весь код должен быть упакован в один .exe файл для установки в bundle.
2. Сервер
2.1 Сервер отвечает за администрирование и ведение учета клиентов. Ключ в реестр windows, время и дату инсталяции, время и дату регистрации после перезагрузки, IP адрес и SUBid, история посещенных сайтов, и поисковых запросов.
2.2 Сервер ведет базу данных о подключении клиентов.
2.3 Сервер должен поддерживать фильтрацию по SUBid для разных источников инсталяций.
2.4 Панель управления сервера должна поддерживать много пользовательский режим. Админ – полные права. Регистрация партнеров, управление партнерами. Партнер – получение выборки из БД по определенному SUBid.
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