Написание приложения клиент-сервер для использования VPN сервиса, с методом оплаты в виде просмотра рекламы.

1. Клиент

1.1 Клиентское приложение должно представлять собой windows openvpn клиент, с вшитой конфигурацией для подключению к VPN серверу.

1.2 Клиент при инсталяции перезапуске, и деинсталяции должен прописывать свой ключ в реестр windows, передавать ключ, время и дату инсталяции, IP адрес и SUBid, на сервер для записи в базу данных.

1.3 Клиент должен иметь функцию обновления

1.4 При успешной регистрации на сервере (при инсталяции или перезагрузке) клиент должен получать данные конфигурации: Резервный адрес сервера, адрес для получения настроек показа рекламы, и адрес рекламного фида, версия клиента (необходимость обновления).

1.5 Клиент должен устанавливать в браузер (Хром ФФ Эксплоер) плагин, который будет передавать запрос из адресной строки, либо поисковый запрос поисковой машины (гугл, яху) на сервер, для записи в БД и получения ответа от рекламного фида

1.6 В соответствии с настройками, полученными при регистрации на сервере, клиент должен открывать в новом окне\вкладке браузера ссылку, полученную с сервера (рекламный фид), с определенным интервалом времени.

1.7 Клиент должен быть реализован в 2х вариантах инсталяторов. Первый – с собственным инсталятором (WiX, InstallShield, Wise и.т.д) Второй – весь код должен быть упакован в один .exe файл для установки в bundle.

2. Сервер

2.1 Сервер отвечает за администрирование и ведение учета клиентов. Ключ в реестр windows, время и дату инсталяции, время и дату регистрации после перезагрузки, IP адрес и SUBid, история посещенных сайтов, и поисковых запросов.

2.2 Сервер ведет базу данных о подключении клиентов.

2.3 Сервер должен поддерживать фильтрацию по SUBid для разных источников инсталяций.

2.4 Панель управления сервера должна поддерживать много пользовательский режим. Админ – полные права. Регистрация партнеров, управление партнерами. Партнер – получение выборки из БД по определенному SUBid.