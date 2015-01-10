Нужно написать код авторизации на сайте [Delphi]

Нужно написать код авторизации на форум. Язык программирования - Delphi. Сам почти написал, но что-то до конца не могу доделать. Знаю, что написать можно будет достаточно быстро. Допускаю где-то ошибку. Также желательно объяснить, что и как. Форум, для которого нужно написать авторизацию - скину в ЛС.