Нужно написать код авторизации на сайте [Delphi]

Прикладное ПОЗавершен3 заявки195 просмотров
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Нужно написать код авторизации на форум. Язык программирования - Delphi. Сам почти написал, но что-то до конца не могу доделать. Знаю, что написать можно будет достаточно быстро. Допускаю где-то ошибку. Также желательно объяснить, что и как. Форум, для которого нужно написать авторизацию - скину в ЛС.

Delphi
9 лет назад
post4ok
Максим 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Keeper89
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв
9 лет назад
$2
1 день
С работой справился без проблем и сделал всё быстро и качественно. Также дал рекомендацию, как лучше сделать в другой части кода. Советую к работе :)
Быстро решили вопрос с Максимом, исправили ошибку. Рекомендую!
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