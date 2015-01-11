Download Manager для большого количества файлов

Приветствую:

Имеется 1 млн ссылок на файлы все одного и того же названия, к примеру 1.zip

Нужно сделать простой download manager который будет:

1. качать файлы из urls.txt

2. переименовывать скачанный архив в site.com.zip

URL могут быть не действительными, соответственно пропускать их.

Flashget, Download Master подвисают при наличии 20 000 ссылок, резать файл с url не вариат.