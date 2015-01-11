Написать программу для составления списка покупок

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Необходимо написать программу, которая будет использоваться на windows 7. Программа должна логиниться на нужном сайте и составлять список покупок(выполнять нужные действия в аккаунте).

Исходные данные для составления списка покупок могут быть в двух вариантах: обычный текст или pdf-файл.

9 лет назад
hadson82
Павел 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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