Написать программу для составления списка покупок

О компании Компания является производителем тортов-десертов премиального сегмента. Основными клиентами на первых этапах работы являются кафе и рестораны. Периодически появляются клиенты-физлица. В ближайшее время появятся клиенты-оптовики которые, как предполагается, будут брать продукцию бОльшими ...
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Необходимо написать программу, которая будет использоваться на windows 7. Программа должна логиниться на нужном сайте и составлять список покупок(выполнять нужные действия в аккаунте).
Исходные данные для составления списка покупок могут быть в двух вариантах: обычный текст или pdf-файл.
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