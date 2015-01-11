Написать программу для составления списка покупок

Необходимо написать программу, которая будет использоваться на windows 7. Программа должна логиниться на нужном сайте и составлять список покупок(выполнять нужные действия в аккаунте).

Исходные данные для составления списка покупок могут быть в двух вариантах: обычный текст или pdf-файл.