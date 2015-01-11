Простая задача. Перекомпилить Pivoxy

Доброго времени суток! Нам нужно помочь, так как основной программист занят. Нужно пересобрать прогу с открытыми исходниками. Работа на буквально пару часов.

Необходимо выполнить сборку проекта из исходников для Windows с поддержкой работы программы в режиме Windows service

http://sourceforge.net/projects/ijbswa/files/Sources/3.0.22%20%28stable%29/

без gui интерфейса (насколько нам исвестно, в конфиге сборки этого проекта его подобная опция), либо отключить показ gui формы приложения при его запуске в режиме Windows service.

В оригинале программа умеет устанавливаться как сервис Windows с помощью запуска основного приложения privoxy.exe с ключем --install.

1) В этот момент программа запускается и отображает messagebox с результатом установки. Это необходимо скрыть.

2) В ОС Windows XP в добавление к пункту 1 программа даже в режиме сервиса запускает gui форму и значек в таскбаре. Это тоже необходимо скрыть. (В Windows 7/8 этого не происходит).

Вобщем необходим полностью silent режим установки и работы программы в режиме сервиса.