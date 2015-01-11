Скрипт по замене цен на сайте

Требуется реверсинг программы написанной китайскими программистами для управления "мешалкой" (скорость вращения, температура и т.п.). Программа привязана к двум аппаратным ключам: пользовательский и админский. Цель: отвязать программу от аппаратных ключей или эмуляция ключей. Программа, по всей ...
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Необходимо создать скрипт, который автоматически будет менять тексты на сайте в соответствии с прайсом.
Сайт http://avira59.tiu.ru/ создан на платформе tiu.ru,
пример прайса во вложении (все прайсы в таком формате).
Интересуют цены и сроки.
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