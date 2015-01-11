Скрипт по замене цен на сайте

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Необходимо создать скрипт, который автоматически будет менять тексты на сайте в соответствии с прайсом.

Сайт http://avira59.tiu.ru/ создан на платформе tiu.ru,

пример прайса во вложении (все прайсы в таком формате).

Интересуют цены и сроки.

9 лет назад
market2
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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