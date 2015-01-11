Разработка 2 программ

Приветствую: Имеется 1 млн ссылок на файлы все одного и того же названия, к примеру 1.zip Нужно сделать простой download manager который будет: 1. качать файлы из urls.txt 2. переименовывать скачанный архив в site.com.zip URL могут быть не действительными, соответственно ...