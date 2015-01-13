Написать программу выделения области лица

Есть фотография лица человека, например: http://artdeco-cosmetic.ru/assets/images/Mineral-Girl%202.jpg Лицо на фото - одно. Нужно написать программу, которая выделяет область лица по его контурам, не захватывая волос. Выделенную область желательно закрасить белым цветом, всё остальное - черным. Причем программа должна показать три картинки:

1я - загруженный оригинал

2я - "плохо" выделенная область лица (с раздробленным, порезанным контуром)

3я - "хорошо" выделенная область лица (с более-менее гладким контуром)

Тоесть загрузили фотографию (с помощью кнопки Обзор...) -> нажали кнопку -> получили результат.

Просьба, постараться сделать так, чтоб при неоднородном фоне оно тоже нормально выделяло, ну хотя бы при таком: http://artdeco-cosmetic.ru/assets/images/Mineral-Girl%202.jpg. А в основном, фотографии будут такие:

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//49/752/49752453_MS_Pitt_Brad_2004.jpg