Здравствуйте , нужна программа для выполнения задачи ЛАЙК на страничку Фейсбук

Программа должна работать по принципу : (Вариант первый) - мы вставляем Фейсбук аккаунты в программу и затем она лайкает определенно введенные туда страницы.

Вариант второй - Разработать приложение которое будет брать токены людей которые согласятся с этим и затем что бы эта программа этими токинами делала Лайки, но что бы люди не знали что они делают эти лайки ( То есть в их новостной ленте не отображались новости страниц которые они лайкнул )

Выполняемое кол - во лайков - 500.

Те кто готов взяться или готов предложить ваш вариант работы программы пишите на https://vk.com/id262440342

Оплата только по получению результата!