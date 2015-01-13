Преобразование векторных файлов в эскизы

Написать векторную графическую программу на C# WPF.

Преобразовать векторный файл в набор цветных квадратиков, мозаику. По полученному эскизу будет изготавливаться мозаичное панно.

Исполнитель должен иметь математическое образование, для работы в 2D пространстве. Знание фракталов.

Бюджет от 200 - 2000$ в зависимости от функциональности, useability программы и моей вовлеченности. Вы можете написать полностью программу, не полностью, или только функцию распределения( на входе список областей и паллитра - на выходе список квадратиков, можно на С++).

Код программы передается в полное пользование.

---Хочу обратить внимание тех, кто привержен старым языкам Delphi, Pascal, C++: изучение языка C# WPF занимает не более недели.

Это простой язык основанный на С++, при этом он очень мощный за счет огромного встроенного количества библиотек работающих со всем и вся. В частности для работы с векторной графикой уже есть все готовые объекты и трансформации. То что на С++ займет 1000 строк, здесь делается в одну-две строки.

Программу которую я писал для растровой графики на VC++ шесть месяцев, на С# я переписал за неделю с гораздо большим функционалом и в 10 раз меньше кодинга.