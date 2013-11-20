Продвижение сообщества

Необходимо увеличить примерно до 10 тысяч количество реальных пользователей в группе в "ВКонтакте" (http://vk.com/vrntour). Причем пользователи должны быть 80% женщины от 22 лет, 20% - мужчины от 22 лет, жители одного города - Воронежа. Группа не новая, уже 1800 участников. Сколько это будет стоить и в какие сроки реально добиться такой численности?

Также интересует продвижение в "Одноклассниках", там тоже есть профиль и группа, но там еще все на начальной стадии. Желательно, чтобы обеими соцсетями занимался один и тот же человек. Будет проще, если вы ознакомитесь с группой и сделаете уже конкретное предложение (может, оплата по месяцам или фиксированная цена, за которую вы сделате определенные действия).