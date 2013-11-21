Группа Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок163 просмотра

Раскрутка группы во ВК.

Сайт с услугами www.body-beauty.at.ua

Возможно сео сайта. (обсудим)

Желательно Украина, Киев ибо предпочел бы оплату наличными/Приват24/ЛикПей.

Условия, сроки, бюджет.

11 лет назад
Davapet
53 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров