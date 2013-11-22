Администратор по группам в ВК

Требуется администратор, который будет вести рекламные компании в пабликах в ВК (договариваться с админами о рекламе). Список пабликов начальный предоставим, потом возможно придется искать. Обязательное умение работать с гугл-документами для того, чтобы вести статистику. Также обязательно наличие скайпа, для оперативного решения вопросов.

Нужен человек с опытом, которого не будет пугать общение с администраторами, а также человек, который понимает что такое реклама в ВК, рекламные посты.