Администратор по группам в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок308 просмотров

Требуется администратор, который будет вести рекламные компании в пабликах в ВК (договариваться с админами о рекламе). Список пабликов начальный предоставим, потом возможно придется искать. Обязательное умение работать с гугл-документами для того, чтобы вести статистику. Также обязательно наличие скайпа, для оперативного решения вопросов.

Нужен человек с опытом, которого не будет пугать общение с администраторами, а также человек, который понимает что такое реклама в ВК, рекламные посты.

11 лет назад
trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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