требуются отзывы в соц.сетях, форумах на постоянной основе с ссылкой на сайт. Сайт бухгалтерских услуг (регистрация фирм, ведение налоговой отчетности за клиента...) Отчет раз в 7-14 дней (на выбор) с ссылками на работы( если ссылки ...
Администратор по группам в ВК
Требуется администратор, который будет вести рекламные компании в пабликах в ВК (договариваться с админами о рекламе). Список пабликов начальный предоставим, потом возможно придется искать. Обязательное умение работать с гугл-документами для того, чтобы вести статистику. Также обязательно наличие скайпа, для оперативного решения вопросов.
Нужен человек с опытом, которого не будет пугать общение с администраторами, а также человек, который понимает что такое реклама в ВК, рекламные посты.
Заявки фрилансеров
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