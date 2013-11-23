Пригласить людей в группу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки118 просмотров

Добрый день, господа (и конечно же дамы) фрилансеры.

Задача нагнать людей в группу во вкнотакте.

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Боты не интересуют!

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Интересует как ЦА, так и просто живые люди не являющиеся ЦА.

ЦА - геймеры.

Сроки 5-7 дней с момента начала сотрудничества.

Пишите ваши предложения с указанием цены.

11 лет назад
AntiAbel
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров