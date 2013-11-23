Пригласить людей в группу

Необходимо привести в паблик по продаже деревянных чехлов ВКонтакте (подписчиков, среди которых будут потенциальные клиенты. Допустим если вы приведете 500 человек, и 10-15 из них купят чехлы - я доплачиваю), цены указывайте сами и желательно ...