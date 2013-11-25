Добавление друзей в группу в соц. сети

Необходимо добавлять друзей (подписчиков) вручную по 2000-5000 человек в день.

Механика очень проста, даже не нужно несколько аккаунтов.

Щелкать по списку пользователей, добавляя их в свой список пользователей.

Програмно это делать строго нельзя!

По времени (на совственном опыте) в среднем режиме можно добавлять 25 человек в минуту, значит 2000-5000 подписчиков по идее займут 1ч 20 мин - 3 ч 20 мин.

Ограничений в процессе добавления подписчиков нет.

Всю механику и другие дополнительные вопросы - расскажу и покажу.

За каждую тысячу подписчиков готов платить 20 грн.