Необходимо, чтобы в группу вступило 3000 человек. Пишите вашу цену, за сколько такое сделаете. Оплата ЯД.
Провести конкурсы на форумах
Здравствуйте! Интернет-магазину www.pijama.ru требуется доп. продвижение товаров - с помощью конкурсов на различных тематических форумах. Отбираем несколько форумов разных тематик, где могут сидеть люди, которым будет интересны наши пижамы/тапки, договариваемся с администрацией форума и проводим конкурсы. Главная фишка в том, что суть конкурсов и призы будут зависеть от тематики форума. Например:
- на мамском форуме можно провести конкурс десткого рисунка или детских фото, призом будет либо детская домобувь, или детское нижнее белье;
- на форуме любителей домживотных конкурсом может быть фото собак, а призом - тапки со щенком/котенком;
- на форуме обустройства дома, фото интерьеров, приз - любая домобувь.
Еще плюсом будет то, что ссылка с форума останется навсегда (тема уйдет в архив).
Резюме: нужно найти 10 живых форумов, которые подходят по тематике к интернет-магазину Пижама.ру: детские, интерьерные, о животных. И узнать, на каких условиях можно провести конкурсы для участников форума. В идеале, чтобы проведение конкурса было для интернет-магазина бесплатным, либо не очень дорогим, но форум при этом был посещаемым. Можно рассмотреть региональные форумы.
Пижама.ру на это согласна и готова предоставить самые разные призы из категорий:
- оригинальная домашняя обувь http://www.pijama.ru/category/noski-i-tapochki/
- нижнее белье http://www.pijama.ru/category/nizhnee-bele/
Призы можно подбирать в зависимости от тематики форума.
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