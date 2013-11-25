Наполнить группу подписчиками - 3000 человек

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок152 просмотра

Необходимо, чтобы в группу вступило 3000 человек. Пишите вашу цену, за сколько такое сделаете. Оплата ЯД.

11 лет назад
sasa85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров