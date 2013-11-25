Создание группы в facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки128 просмотров

Необходимо создать группу на facebookе для продвижения сайта по размещению объявлений о продаже недвижимости. Необходимо полное сопровождение, вовлечение новых пользователей, ежедневное наполнение контентом. Все предложения будут тщательно рассмотрены. Предлагайте свою цену и сроки, пожалуйста.

11 лет назад
Ekatterina
Екатерина 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров