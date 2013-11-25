Раскрутка группы Вконтакте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки163 просмотра

Задание только для тех кому от 18

http://goo.gl/zEppIR - группа

1 друг должен вступить в группу, оставить один осмысленный комментарий к любому посту группы, сделать 5 лайков к любым постам группы

В заявке указать стоимость за одного друга, возможное максимальное количество друзей и срок работы

Оплата только по предоставлению отчета "имя друга-адреса статьи с комментарием и адреса 5 статей с лайком". Отчет в любом формате

11 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров