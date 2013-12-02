Медиаплан для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка271 просмотр

Нужен медиа-план для продвижения интернет-магазина в Украине

1. Задача: составить бюджет для рекламы интернет магаза аксессуаров смартфонов и плншетов

2. Целевая аудитория : интернет задроты, геймеры, киноманы, гики, любители сериалов

3. Интересует покупка рекламных мест (банеры и тп) на ресурах где большое сообщество по целевой аудитории (см п 3) например фс.ту. вк

4. Нужна на выходе нужна такая табличка https://drive.google.com/file/d/0B7R4nkqyST9ySnZ4WlU5VU9aUGM/edit?usp=sharing

До 10 ресурсов. Поисковики не включать в план

11 лет назад
lanatana
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Была
5 лет назад

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