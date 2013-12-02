Всем доброго времени суток! Нужна помощь в раскрутке страницы ВК. Интересуют условия и стоимость.
Медиаплан для интернет магазина
Нужен медиа-план для продвижения интернет-магазина в Украине
1. Задача: составить бюджет для рекламы интернет магаза аксессуаров смартфонов и плншетов
2. Целевая аудитория : интернет задроты, геймеры, киноманы, гики, любители сериалов
3. Интересует покупка рекламных мест (банеры и тп) на ресурах где большое сообщество по целевой аудитории (см п 3) например фс.ту. вк
4. Нужна на выходе нужна такая табличка https://drive.google.com/file/d/0B7R4nkqyST9ySnZ4WlU5VU9aUGM/edit?usp=sharing
До 10 ресурсов. Поисковики не включать в план
Заявки фрилансеров
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