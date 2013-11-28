Нужен медиа-план для продвижения интернет-магазина в Украине 1. Задача: составить бюджет для рекламы интернет магаза аксессуаров смартфонов и плншетов 2. Целевая аудитория : интернет задроты, геймеры, киноманы, гики, любители сериалов 3. Интересует покупка ...
Продвижение группы в VK
Интересует продвижение группы в ВК.
Требуется 5000 человек, 80 % из СПБ.
Тематика портал недвижимости.
Предложите стоимость и сроки.
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