Продвижение группы в VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок155 просмотров

Интересует продвижение группы в ВК.

Требуется 5000 человек, 80 % из СПБ.

Тематика портал недвижимости.

Предложите стоимость и сроки.

http://vk.com/inpnru

11 лет назад
Vlad0611
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров