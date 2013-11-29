Раскрутка Youtube видео

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки145 просмотров

Необходим раскрутить небольшой развлекательный ролик (размещен на Youtube).

Вариант накрутки отпадает, только реальные просмотры.

Приветствуется публикация видео на развлекательных сайтах и страницах соц. сетей.

Указывайте приблизительную стоимость в заявках (один из главных критериев) и ожидаемый результат по просмотрам.

Спасибо!

11 лет назад
creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров