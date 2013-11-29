Нужно создать имидж компании в соц сетях специализированных блогах и тд. В целом жду предложения по маркетинговой и рекламной компании для продуктов указанных на сайте www.nutiva.ru. Определить категории клиентов. Опрелелить ...
Раскрутка Youtube видео
Необходим раскрутить небольшой развлекательный ролик (размещен на Youtube).
Вариант накрутки отпадает, только реальные просмотры.
Приветствуется публикация видео на развлекательных сайтах и страницах соц. сетей.
Указывайте приблизительную стоимость в заявках (один из главных критериев) и ожидаемый результат по просмотрам.
Спасибо!
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