Создать в интернете имидж компании и ее продуктам

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки173 просмотра

Нужно создать имидж компании в соц сетях специализированных блогах и тд.

В целом жду предложения по маркетинговой и рекламной компании для продуктов указанных на сайте www.nutiva.ru.

Определить категории клиентов.

Опрелелить основные ресурсы к которым они обращаются.

Реклама в блогосфере.

Чем комплексней и четче презентация вашего предложения, тем больше вероятность успешного сотрудничества!

Бюджет указывать в предложении.

11 лет назад
Grigorievpavel
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров