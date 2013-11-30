Создать в интернете имидж компании и ее продуктам

Нужно создать имидж компании в соц сетях специализированных блогах и тд.

В целом жду предложения по маркетинговой и рекламной компании для продуктов указанных на сайте www.nutiva.ru.

Определить категории клиентов.

Опрелелить основные ресурсы к которым они обращаются.

Реклама в блогосфере.

Чем комплексней и четче презентация вашего предложения, тем больше вероятность успешного сотрудничества!

Бюджет указывать в предложении.