Набор участников в группу ВК. не накрутка

Нужен набор реальных, активных людей не ботов в группу вк http://vk.com/forexmaksim которые будут проявлять активность!

Накрутка не интересует, накрутить и сам смогу ботоводом!

Пишите свои предложения, каким способом вы будите это делать и свою цену!