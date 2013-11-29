Набор участников в группу ВК. не накрутка

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок126 просмотров

Нужен набор реальных, активных людей не ботов в группу вк http://vk.com/forexmaksim которые будут проявлять активность!

Накрутка не интересует, накрутить и сам смогу ботоводом!

Пишите свои предложения, каким способом вы будите это делать и свою цену!

11 лет назад
maks131313
Максим 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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