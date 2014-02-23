maks131313

Нужно нарисовать для моего блога шапку и подвал по моему заданию, качество должно быть примерно такое http://isif-life.ru/ http://vovka.su/ Если не устраивает цена пишите свою, я расмотрю
- $500Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен проморолик для блога с озвучкой (текст я дам). Пишите свою цену и примеры работВидеомонтаж13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать шапку сайта, по моей задумке! Задание хорошим художникам, качество шапки должно быть примерно такое: http://isif-life.ru/ http://vovka.su/ пишите вашу ценуДизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Создать эффектную заставку с логотипом сайта, я как же, создать концовку видео роликов с логотипомВидеомонтаж12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно придумать и создать логотип для сайта и иконку на рабочий стол! Потом более подробно расскажу!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть готовый шаблон, нужно сделать что бы он правильно отображался во всех мобильных устройствах, браузерах и ос. нужно почистить css от лишнего. основной акцент на быстродействии сайта, объединить скрипты.... может добавить что то к дизайну ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! хочу на сайте сделать слайдер, нужно 5-ть кликабельных картинок jpeg 960 на 100 на тему заработка, инвестиций, форекса! жду ваших предложений и пишите сразу цену! тз обсудим потом!Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен человек который будет заниматься продвижением видео в ютуб по многочисленным запросам! Пишите свои предложения и цены!Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен набор реальных, активных людей не ботов в группу ОД http://www.odnoklassniki.ru/group/52158951260255 которые будут проявлять активность! Накрутка не интересует! Пишите свои предложения, каким способом вы будите это делать и свою цену!Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен набор реальных, активных людей не ботов в группу вк http://vk.com/forexmaksim которые будут проявлять активность! Накрутка не интересует, накрутить и сам смогу ботоводом! Пишите свои предложения, каким способом вы будите это делать и свою цену!Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад