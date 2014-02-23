maks131313

Максим maks131313

 
46 летРоссия/Азов
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
diviator
Дмитрий 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
10 лет назад
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Мы хорошо сработались с Максимом. Он предложил свое виденье работы, что естественно облегчило мне задачу, и надеюсь, позволило ему получить то что он хотел. Моментальная оплата, я остался доволен. Рекомендую как хорошего заказчика и приятного человека.
Дмитрий очень быстро и качественно сделал работу! и как раз то что я хотел! сразу понял мою мысль! очень доволен! Рекомендую
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Кликабельные рисунки на сайт 960 на 100
Максим очень грамотно составляет описание к заданию, точно знает, что хочет получить - все время онлайн, оперативно утвердил и оплатил мою работу. Сотрудничеством очень доволен!
Работа сделана очень быстро и качественно! Человек понимает все с пол слова! очень рад что выбрал его!
Ответный отзыв