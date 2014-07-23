Нарисовать шапку и подвал сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок300 просмотров

Нужно нарисовать для моего блога шапку и подвал по моему заданию, качество должно быть примерно такое http://isif-life.ru/

http://vovka.su/

Если не устраивает цена пишите свою, я расмотрю

11 лет назад
maks131313
Максим 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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