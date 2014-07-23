Нужно нарисовать дизайн

Нужен дизайн под строительный портал, определенных требований нету по поводу цветовых гамм и т.д нужно красиво отрисовать расположение на сайте значки хочу что то википедии там грамотно и четко и ничего лишнего, но побольше значков еще нравится сайт как вс е грамотно и аккуратно и отрисованые картинкиhttps://www.usbank.com/index.html самое главное значки не готовые найти а грамотно отрисовать и расположение разделов красиво сделать. Графика ненужна но сайт серьезно чтобы выглядел повторюсь википедия в пример.