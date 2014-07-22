Landing page строительных блоков

# 1 — $ 400 # 2 — $ 100

Нужно красиво отрисовать имеющийся готовый прототип страницы (прикреплен ниже).

Задача страницы: в современном дизайне донести информацию про GreenBlock (строительные блоки для строительства домов, аналог арболита).

Лучше использовать зеленые цвета, тк строительные блоки идут зеленого качества.

Логотипа нет, его надо будет нарисовать.

В блоке «преимущества», картинки (которые справа) надо убрать и сделать каждое преимущество как раздел с подходящей фоновой картинкой.

Или предложите свой вариант.

Так же надо красиво переделать раздел «Сравнение с другими материалами», предложите свой вариант.

Дизайн страницы надо сделать по аналогии:

http://s5.molodost.bz/thefirst_n/

http://molodost.bz/coaching/