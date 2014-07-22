Мы предлагаем экскурсии в Хургаде,имеем очень конкурентоспособные цены,11 лет на рынке. Что должно быть в лэндинге? 1.Информация о Экскурсионных программах 2.Информация о компании 3.Форма заказ звонка Что мы ...
Landing page строительных блоков
Нужно красиво отрисовать имеющийся готовый прототип страницы (прикреплен ниже).
Задача страницы: в современном дизайне донести информацию про GreenBlock (строительные блоки для строительства домов, аналог арболита).
Лучше использовать зеленые цвета, тк строительные блоки идут зеленого качества.
Логотипа нет, его надо будет нарисовать.
В блоке «преимущества», картинки (которые справа) надо убрать и сделать каждое преимущество как раздел с подходящей фоновой картинкой.
Или предложите свой вариант.
Так же надо красиво переделать раздел «Сравнение с другими материалами», предложите свой вариант.
Дизайн страницы надо сделать по аналогии:
http://s5.molodost.bz/thefirst_n/
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