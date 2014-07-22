Landing page строительных блоков

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок1185 просмотров
#1$400
#2$100

Нужно красиво отрисовать имеющийся готовый прототип страницы (прикреплен ниже).

Задача страницы: в современном дизайне донести информацию про GreenBlock (строительные блоки для строительства домов, аналог арболита).

Лучше использовать зеленые цвета, тк строительные блоки идут зеленого качества.

Логотипа нет, его надо будет нарисовать.

В блоке «преимущества», картинки (которые справа) надо убрать и сделать каждое преимущество как раздел с подходящей фоновой картинкой.

Или предложите свой вариант.

Так же надо красиво переделать раздел «Сравнение с другими материалами», предложите свой вариант.

Дизайн страницы надо сделать по аналогии:

http://s5.molodost.bz/thefirst_n/

http://molodost.bz/coaching/

11 лет назад
burglarstar
Сумкин 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров