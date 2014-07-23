Редизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка201 просмотр

есть дизайн(psd) лендинга..

но нужно сделать редизайн в связи с новыми пожеланиями.

работы на пару часов.

критерии выбора исполнителя

1 качество

2 цена

3 срок

11 лет назад
lionstail
Игорь 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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