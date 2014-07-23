Нужно красиво отрисовать имеющийся готовый прототип страницы (прикреплен ниже). Задача страницы: в современном дизайне донести информацию про GreenBlock (строительные блоки для строительства домов, аналог арболита). Лучше использовать зеленые цвета, тк строительные блоки идут ...
Простой шаблон для WP
Добрый день, требуется простенький шаблон для WP.
Если кратко шаблон РА по продаже видеорекламы.
Нужно что-то простое и минималистическое, ждем предложений)
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