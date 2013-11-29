Нужно создать имидж компании в соц сетях специализированных блогах и тд. В целом жду предложения по маркетинговой и рекламной компании для продуктов указанных на сайте www.nutiva.ru. Определить категории клиентов. Опрелелить ...
Продвижение в социальных сетях
Здравствуйте!
Я ищу толкового человека, который умеет работать с форумами, блогами, социальными сетями, донести об услугах коммерческой организации, привлечь новых клиентов и рассказать об услугах. Юридическая и медицинская тематика.
И главное, определить тот сектор, куда направить внимание и где публиковать предложения. Придумать схемы, как поэтапно подводить клиентов к решению. Хорошему специалисту мы готовы хорошо оплатить!
Напишите ваше предложение, с чем у вас хорошо получается и что вы можете предложить нам. Пожалуйста не тратьте время на постинги, лайки репосты и прочие накрутки. Накрутка нам не интересна! Нужно, чтобы вы хорошо поняли нашу тему и смогли в ней вырасти.
Бюджет на первую кампанию 5000-15000, включая вашу оплату.
Заявки фрилансеров
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