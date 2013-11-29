Продвижение в социальных сетях

Здравствуйте!

Я ищу толкового человека, который умеет работать с форумами, блогами, социальными сетями, донести об услугах коммерческой организации, привлечь новых клиентов и рассказать об услугах. Юридическая и медицинская тематика.

И главное, определить тот сектор, куда направить внимание и где публиковать предложения. Придумать схемы, как поэтапно подводить клиентов к решению. Хорошему специалисту мы готовы хорошо оплатить!

Напишите ваше предложение, с чем у вас хорошо получается и что вы можете предложить нам. Пожалуйста не тратьте время на постинги, лайки репосты и прочие накрутки. Накрутка нам не интересна! Нужно, чтобы вы хорошо поняли нашу тему и смогли в ней вырасти.

Бюджет на первую кампанию 5000-15000, включая вашу оплату.