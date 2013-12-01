Доброго времени суток, уважаемые сотрудники Веблансера!

Только что созданному интернет-магазину «Мир конструктора» http://mirkonstruktora.ru требуется создание групп в социальных сетях: вконтакте, фейсбуке, одноклассниках. Все группы – идентичные – никаких различий.

Основная задача данных групп – это реклама интернет-магазина «Мир конструктора».

Также необходимо выложить ряд товаров – фото, цена, описание – все с сайта (50 штук – предоставлю исполнителю - что именно выложить)

Должны быть ссылки на доставку и оплату (интернет-магазин)

Телефоны и электронные адреса.

Ну и то что Вы посчитаете необходимым указать.

Дизайн для группы – аналогичен дизайну сайта.

Указываем цену и сроки изготовления всех трех групп.

Р.s Сроки Важны и Цена тоже должна быть разумной.