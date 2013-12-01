Создание групп в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки139 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые сотрудники Веблансера!

Только что созданному интернет-магазину «Мир конструктора» http://mirkonstruktora.ru требуется создание групп в социальных сетях: вконтакте, фейсбуке, одноклассниках. Все группы – идентичные – никаких различий.

Основная задача данных групп – это реклама интернет-магазина «Мир конструктора».

Также необходимо выложить ряд товаров – фото, цена, описание – все с сайта (50 штук – предоставлю исполнителю - что именно выложить)

Должны быть ссылки на доставку и оплату (интернет-магазин)

Телефоны и электронные адреса.

Ну и то что Вы посчитаете необходимым указать.

Дизайн для группы – аналогичен дизайну сайта.

Указываем цену и сроки изготовления всех трех групп.

Р.s Сроки Важны и Цена тоже должна быть разумной.

11 лет назад
irenkin25
Ирена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

JahTribe
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Юлия все сделала в оговоренный срок. Все доработки были выполнены без лишних разговоров. Быстро и качественно.
Работать с Ириной одно удовольствие, ТЗ понятно, без проблем подсказывает о внесении поправок. Работа оплачена без задержек! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

JahTribe
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад