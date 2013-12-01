Уважаемые. Нужен не совсем обычный помощник в команду.

Сначала от требованиях:

1. РАБОТА С 18 ПО КИЕВУ до 4 ночи примерно, так что в идеале если в дальнего востока или такого часового пояса.

2. Умение писать тексты (опыт копирайтинга)

3. Аналитический склад ума.

Что предлагаю:

1. Зря плату ;)

2. Обучение СЕО и СММ.

3. Хороший коллектив, после 1 месяца. (тому кто выдержит )

С вас желание, и пожелание по сумме в МЕСЯЦ. Крутиковы проходят мимо, как видите ищу ученика, а значит профи с большими потребностями - вам работа уже не должна быть нужна :)