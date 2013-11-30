Модератор сайта новостей

Для нового сайта новостей приглашаем на работу модераторов сообщений в обсуждениях статей. Нужно просматривать все добавляемые сообщения на предмет соответствия их содержания законодательству. Опыт не обязателен - научим. Оплата 230 руб за 60 минут модерации. График скользящий, выплаты раз в неделю, договор.