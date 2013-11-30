Модератор сайта новостей

Нужно создать имидж компании в соц сетях специализированных блогах и тд. В целом жду предложения по маркетинговой и рекламной компании для продуктов указанных на сайте www.nutiva.ru. Определить категории клиентов. Опрелелить ...
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Для нового сайта новостей приглашаем на работу модераторов сообщений в обсуждениях статей. Нужно просматривать все добавляемые сообщения на предмет соответствия их содержания законодательству. Опыт не обязателен - научим. Оплата 230 руб за 60 минут модерации. График скользящий, выплаты раз в неделю, договор.
Заявки фрилансеров
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