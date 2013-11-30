Ведение группы в vk.com

Требуется ведение групп вконтакте, мужской тематики. Оплата каждые 2 недели, по факту сделанной работы (бюджет за месяц указан). Тематики общие и интересные (без технических моментов). Постов в среднем до 12 в день, ведение занимает от 1 до 2.5 часов. Картинки вставляются в рамочки или накладывается вотермарк, это все предоставим.

Желателен скайп для объяснения ньюансов и опыт работы с вк и фотошопом.

Пишите примеры и пожелания