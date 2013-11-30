Требуется ведение групп вконтакте, мужской тематики. Оплата каждые 2 недели, по факту сделанной работы (бюджет за месяц указан). Тематики общие и интересные (без технических моментов). Постов в среднем до 12 в день, ведение занимает от ...
Продвижение в социальных сетях интернет магазина
Требуется специалист по продвижению в социальных сетях, интернет магазина электро, бензо, садового и ручного инструмента.
Заявки фрилансеров
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