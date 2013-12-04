Мастер по маркетингу: форумы, новости, блоги

Здравствуйте!

Ищем крутого специалиста. Который сможет поднять целую волну внимания и интереса к нашему ресурсу. Подскажет, о чем писать, где публиковаться, создаст темы на форуме и подскажет людям о наших услугах. Юридическая и медицинская тематика.

Пишите пожалуйста, кто в теме :). Можно пользоваться как биржами, так и бесплатными методами. От нас ресурс по статьям, материалам, спец предложениям, в общем все в наших руках, чтобы сделать проекты успешными, а работу интересной.

По оплате, напишите о стоимости вашей работы.

100-200$ бюджет за один проект.