Набрать людей в группу вк.

Вы набираете 5000 человек в группу, а я, от себя плачу 100 долларов. Работа будет осуществляться по принципу, вы добавляете 150 человек в группу, а я, в свою очередь оплачиваю. Безответственных, интернет-кидал, просьба не беспокоить. Работа будет оплачиваться ежедневно. Желателен опыт по набору людей + мне надо будет, что-бы группу обязательно не забанили. Пишите в личку, или на почту.