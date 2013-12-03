Набрать людей в группу вк.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок186 просмотров

Вы набираете 5000 человек в группу, а я, от себя плачу 100 долларов. Работа будет осуществляться по принципу, вы добавляете 150 человек в группу, а я, в свою очередь оплачиваю. Безответственных, интернет-кидал, просьба не беспокоить. Работа будет оплачиваться ежедневно. Желателен опыт по набору людей + мне надо будет, что-бы группу обязательно не забанили. Пишите в личку, или на почту.

11 лет назад
dankmc
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров