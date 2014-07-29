Целевые подписчики в социальные сети

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок188 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо привлечь целевых подписчиков в группы в социальных сетях. Интересуют только живые пользователи.

Основной критерий отбора это город Москва и ближайшее Подмосковье.

Группа не должна попасть под бан.

Интересуют следующие соцсети:

вконтакте,

фейсбук,

одноклассники

Пишем наименование соцсети, стоимость, сроки привлечения.

Возможна работа как по одной соцсети, так и по всем. Пишем условия в заявку, приват не читаю.

Спасибо.

P.s Группы интернет-магазина конструкторов

11 лет назад
irenkin25
Ирена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$300
30 дней
Все ок.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
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