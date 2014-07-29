Требуется увеличить базу целевых подписчиков на бесплатную электронную книгу более чем на 1 000.
Целевые подписчики в социальные сети
Доброго времени суток!
Необходимо привлечь целевых подписчиков в группы в социальных сетях. Интересуют только живые пользователи.
Основной критерий отбора это город Москва и ближайшее Подмосковье.
Группа не должна попасть под бан.
Интересуют следующие соцсети:
вконтакте,
фейсбук,
одноклассники
Пишем наименование соцсети, стоимость, сроки привлечения.
Возможна работа как по одной соцсети, так и по всем. Пишем условия в заявку, приват не читаю.
Спасибо.
P.s Группы интернет-магазина конструкторов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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