Создать и раскрутить группу для геймеров ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок189 просмотров

Нужна группа ВК для геймеров и задротов, фантаично любящих игры типа :

world of warcraft

Dragon Age

aion

minecraft

Assassin's Creed

Battlefield 5

DotA 2

Star Craft

Call of Duty

S.T.A.L.K.E.R.

и тд. Это может быть новостная группа с обзорами, юмор, обмен опытом, фан группа - что угодно. Важно чтоб без "мертвых душ", нужно живое сообщество любителей играть

11 лет назад
lanatana
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров