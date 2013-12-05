Необходимо раскрутить и наполнить группу в VK
Создать и раскрутить группу для геймеров ВК
Нужна группа ВК для геймеров и задротов, фантаично любящих игры типа :
world of warcraft
Dragon Age
aion
minecraft
Assassin's Creed
Battlefield 5
DotA 2
Star Craft
Call of Duty
S.T.A.L.K.E.R.
и тд. Это может быть новостная группа с обзорами, юмор, обмен опытом, фан группа - что угодно. Важно чтоб без "мертвых душ", нужно живое сообщество любителей играть
Заявки фрилансеров
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