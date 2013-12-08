Живые подписчики в группу ВКонтакте без критериев

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка158 просмотров

Нужно привести 1000 ЖИВЫХ подписчиков в группу ВКонтакте, каких-то критериев нет. Главное чтобы не боты. Ваши цены.

11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

DenisBlack
Денис 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
11 лет назад
$9
1 день
Отлично и быстро выполнил работу, хорошие цены, приятен в общении, рекомендую!
Хороший заказчик. Требования поставлены чётко и конкретно. Всем доволен.

Заявки фрилансеров

DenisBlack
Денис 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
11 лет назад