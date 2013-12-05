Вступление в группу при голосовании

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки134 просмотра

Сделать так что бы человек не мог проголосовать до тех пор пока не вступит в паблик.

http://vk.com/public59759219

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11 лет назад
gaynutdinov
Амир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров