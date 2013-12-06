Специалист по проведению рекламных кампаний

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок160 просмотров

В компанию требуется специалист с опытом работы по проведению рекламных компаний в социальных сетях и интернете. Реклама вебинаров и онлайн-консультаций

11 лет назад
diana9dragons
Диана 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров