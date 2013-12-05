Социальные группы, раскрутка поддержка

Нужно раскрутить социальные группу вконтакте и в одноклассниках.

По мимо привлечения целевых(!) пользователей, необходима поддержка группы, т.е. создание тем, комментирование, общение, загрузка фото и т.д. - чтобы была видна бурная деятельность в группе.

Пишите стоимость, сроки и что будите делать. В приват не беспокоить!

P.S. - Возможно разделение проекта на привлечение пользователей и поддержку группы, т.е. на двух разных людей.