Социальные группы, раскрутка поддержка

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок163 просмотра

Нужно раскрутить социальные группу вконтакте и в одноклассниках.

По мимо привлечения целевых(!) пользователей, необходима поддержка группы, т.е. создание тем, комментирование, общение, загрузка фото и т.д. - чтобы была видна бурная деятельность в группе.

Пишите стоимость, сроки и что будите делать. В приват не беспокоить!

P.S. - Возможно разделение проекта на привлечение пользователей и поддержку группы, т.е. на двух разных людей.

11 лет назад
unwell
Андрей 
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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