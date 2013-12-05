Добрый день, нужна помощь по оформлению встречи в соц. сети ВК. Указывайте срок и цену.
Социальные группы, раскрутка поддержка
Нужно раскрутить социальные группу вконтакте и в одноклассниках.
По мимо привлечения целевых(!) пользователей, необходима поддержка группы, т.е. создание тем, комментирование, общение, загрузка фото и т.д. - чтобы была видна бурная деятельность в группе.
Пишите стоимость, сроки и что будите делать. В приват не беспокоить!
P.S. - Возможно разделение проекта на привлечение пользователей и поддержку группы, т.е. на двух разных людей.
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