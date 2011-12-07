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- Лабораторные работынет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо составить, сочинить(!) поздравление с Новым годом для проектного института. Тематика: ИТ, компьютеры, проектирование (AutoCAD), чертеж, стандарты, госты и т.д. Оригинальный текст от 6 строчек. Срок - неделя.Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется специалист для написания положительных (подробных) отзывов в соц. сетях и сервисах отзывов людей. Пишите свои цены и примеры проектов. Опыт обязателен.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно свести баланс для ООО на УСН созданной в ноябре 2013 года. Мелкая торговля, 1 точка продажи, в штате только ген.директор.Бухгалтерские услуги1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужен рекламный ролик для радио длиной в 15 секунд. Нужно будет придумать хороший сценарий и соответственно записать ролик. Пишите сроки и стоимость хотя бы примерные или примеры ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Рекламный ролик парфюмерной продукции (духи) длиной не более 5 сек. с озвучкой. Скорей всего это будет что то вроде слайд шоу (пара кадров) со звуком и анимацией. ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно раскрутить социальные группу вконтакте и в одноклассниках. По мимо привлечения целевых(!) пользователей, необходима поддержка группы, т.е. создание тем, комментирование, общение, загрузка фото и т.д. - чтобы была видна бурная деятельность в группе. ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
Здравствуйте! Для маленького парфюмерного магазина нужно придумать и нарисовать: - визитку; - буклет (для проведения лотереи); - купон (на подарок); - карточку (постоянного покупателя); - ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Пытаемся перейди на LibreOfiice с MS Office 2007, возникли проблемы с 10 шаблонами. Шаблоны оформлены по гостам с несколькими строчками в колонтитуле. Как их отрисовывать я не знаю... Нужно: - ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Настройки почтового сервера и прокси сервера на Debian 5. Введение в домен (существующий). Возможность экспортировать пользователей из AD. Веб интерфейс. Прозрачный прокси. Вообщем все обсуждаемый, т.к. опыта с такой ОС у меня нет. ...Настройка сервера/ПО2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно разработать дизайн наклеек на платежный терминал (вставьте купюру, возьмите чек и т.д.) Текстов как таковых не будет, главное уместиться в заданные размеры (будут даны исполнителю) и стиль. Пример дизайна в приложении (можно ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт13 лет назад
Проект будет состоять из 3х частей. Необходим человек который знаком с протоколом пакетного обмена osmp, имеет опыт работы с драйверами чекового принтера. В первой части необходимо сделать управление воспроизведением звуковых файлов. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть 6 роликов (образцы) рекламного характера для платежного терминала. Необходимо нарисовать подобные ролики только в лучшем качестве (шрифт, фон, анимация и т.д.). Время роликов не более 15-17 секунд (обычно меньше). В ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен дизайн 2-х плакатов (А3 и А4 формата). Плакаты должны быть разные! Сообщайте цену, желательно портфолио. P.S. - Пишите реальные сроки! И не берите заказ если не сможете ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Дизайн флаера (двухсторонний) с отрывной частью (анкета). Флаер про терминалы оплаты. Какой то определенной концепции нет, есть текст, который может быть использован частично и фотографии. Нужен вектор для печати. С форматом печати тоже ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Нужно готовое решение + дизайн! Нужен один исполнитель, который смог бы все сделать, по частям дробить заказ не буду. Регистрация + администрирование + альбомы + заказ на печать. Скрипт заказа ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать сайт с нуля полностью или частично на flash. Дизайн + программирование, возможно, использовать любые готовые решения. Дизайн не откровенный шаблон! Нужен один исполнитель, который смог бы все сделать, по ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо "организовать" Волоконно-Оптическую Линию Связи (ВОЛС), т.е. ОПИСАТЬ какое оборудование и кабели будите использовать для построения сети, желательно с ссылками, а также как организуете топологию сети (предпочтение отдается "звезде" и "дереву"). 2 волокна на дом ...Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна статья объемом до 6 страниц на тему информационной безопасности экономической информации. Данная тема понимается в контексте компьютерной безопасности, НО очень важно не упустить понятие экономической информации! О чем нужно писать: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен реферат (на русском языке(!)) по теме: информационная безопасность экономической информации Объём - 30 страниц Источников - min 30 шт. (статьи на английском языке) Статьи нужно будет предоставить в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад