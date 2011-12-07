unwell

Андрей unwell

 
61 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лабораторная работа - программы на C++

    Здравствуйте! Нужно написать программы на C++: 1. Написать программу матричного перемножения вектора 2. Распараллелить реализованный алгоритм с помощью OpenMP. Определить время расчетов (функция omp_get_wtime()) при выполнении программы на разном ...

    Лабораторные работынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поздравление с Новым Годом

    Здравствуйте! Необходимо составить, сочинить(!) поздравление с Новым годом для проектного института. Тематика: ИТ, компьютеры, проектирование (AutoCAD), чертеж, стандарты, госты и т.д. Оригинальный текст от 6 строчек. Срок - неделя.

    AutoCAD
    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание отзывов

    Здравствуйте! Требуется специалист для написания положительных (подробных) отзывов в соц. сетях и сервисах отзывов людей. Пишите свои цены и примеры проектов. Опыт обязателен.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баланс УСН

    Нужно свести баланс для ООО на УСН созданной в ноябре 2013 года. Мелкая торговля, 1 точка продажи, в штате только ген.директор.

    Бухгалтерские услуги1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекламный звуковой ролик на 15 сек

    Здравствуйте! Нужен рекламный ролик для радио длиной в 15 секунд. Нужно будет придумать хороший сценарий и соответственно записать ролик. Пишите сроки и стоимость хотя бы примерные или примеры ...

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекламный ролик на 5 сек

    Здравствуйте! Рекламный ролик парфюмерной продукции (духи) длиной не более 5 сек. с озвучкой. Скорей всего это будет что то вроде слайд шоу (пара кадров) со звуком и анимацией. ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Социальные группы, раскрутка поддержка

    Нужно раскрутить социальные группу вконтакте и в одноклассниках. По мимо привлечения целевых(!) пользователей, необходима поддержка группы, т.е. создание тем, комментирование, общение, загрузка фото и т.д. - чтобы была видна бурная деятельность в группе. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн визитки, буклета, наклейки, карточки...

    $350

    Здравствуйте! Для маленького парфюмерного магазина нужно придумать и нарисовать: - визитку; - буклет (для проведения лотереи); - купон (на подарок); - карточку (постоянного покупателя); - ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблоны LibreOffice

    $50

    Пытаемся перейди на LibreOfiice с MS Office 2007, возникли проблемы с 10 шаблонами. Шаблоны оформлены по гостам с несколькими строчками в колонтитуле. Как их отрисовывать я не знаю... Нужно: - ...

    Настройка сервера/ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Debian + почтовый сервер + прокси сервер

    Настройки почтового сервера и прокси сервера на Debian 5. Введение в домен (существующий). Возможность экспортировать пользователей из AD. Веб интерфейс. Прозрачный прокси. Вообщем все обсуждаемый, т.к. опыта с такой ОС у меня нет. ...

    Debian
    Настройка сервера/ПО2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Наклейки на терминал

    Нужно разработать дизайн наклеек на платежный терминал (вставьте купюру, возьмите чек и т.д.) Текстов как таковых не будет, главное уместиться в заданные размеры (будут даны исполнителю) и стиль. Пример дизайна в приложении (можно ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дополнение для терминала OSMP

    Проект будет состоять из 3х частей. Необходим человек который знаком с протоколом пакетного обмена osmp, имеет опыт работы с драйверами чекового принтера. В первой части необходимо сделать управление воспроизведением звуковых файлов. ...

    SQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Маленькие рекламные видео ролики

    $100

    Есть 6 роликов (образцы) рекламного характера для платежного терминала. Необходимо нарисовать подобные ролики только в лучшем качестве (шрифт, фон, анимация и т.д.). Время роликов не более 15-17 секунд (обычно меньше). В ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Плакаты А3 и А4

    $50

    Нужен дизайн 2-х плакатов (А3 и А4 формата). Плакаты должны быть разные! Сообщайте цену, желательно портфолио. P.S. - Пишите реальные сроки! И не берите заказ если не сможете ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флаер (лотерейный билет)

    Дизайн флаера (двухсторонний) с отрывной частью (анкета). Флаер про терминалы оплаты. Какой то определенной концепции нет, есть текст, который может быть использован частично и фотографии. Нужен вектор для печати. С форматом печати тоже ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Фотогалерея + печать фотографий

    $1000

    Нужно готовое решение + дизайн! Нужен один исполнитель, который смог бы все сделать, по частям дробить заказ не буду. Регистрация + администрирование + альбомы + заказ на печать. Скрипт заказа ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт заказа печати фото через интернет

    Здравствуйте! Нужно создать сайт с нуля полностью или частично на flash. Дизайн + программирование, возможно, использовать любые готовые решения. Дизайн не откровенный шаблон! Нужен один исполнитель, который смог бы все сделать, по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект ВОЛС

    Необходимо "организовать" Волоконно-Оптическую Линию Связи (ВОЛС), т.е. ОПИСАТЬ какое оборудование и кабели будите использовать для построения сети, желательно с ссылками, а также как организуете топологию сети (предпочтение отдается "звезде" и "дереву"). 2 волокна на дом ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статья на тему информационной безопасности

    Нужна статья объемом до 6 страниц на тему информационной безопасности экономической информации. Данная тема понимается в контексте компьютерной безопасности, НО очень важно не упустить понятие экономической информации! О чем нужно писать: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Реферат по инфор-ой без-ти c англ. источниками

    Нужен реферат (на русском языке(!)) по теме: информационная безопасность экономической информации Объём - 30 страниц Источников - min 30 шт. (статьи на английском языке) Статьи нужно будет предоставить в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Поздравление с Новым Годом
AutoCAD
Великолепный заказчик! Всё чётко и ясно, без ненужных придирок. Рекомендую работать с Андреем. Супер!
Очень хороший автор! Быстрая, качественная работа, а главное всем понравилось :)
Ответный отзыв
Jylia87
Юлия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$14
10 баллов
11 лет назад
Баланс УСН
Сотрудничество прошло успешно, Андрей отличный заказчик, все необходимые материалы предоставил, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный бухгалтер! Все точно, без лишних вопросов, только суть. Выполнено раньше срока. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
MirekDA
57 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Рекламный звуковой ролик на 15 сек
Очень доброжелательный и простой в общении человек. Задачи поставлены всегда лаконично и понятно. Оплата своевременно. Спасибо за сотрудничество!
Грамотный и хороший специалист, профессионал своего дела. Все только по делу, ничего лишнего, все в срок, все пожелания учитывались без вопросов! Рекомендую!
Ответный отзыв
namadko
Олег 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Дизайн визитки, буклета, наклейки, карточки...
Отличный заказчик, всегда четко ставит ТЗ. Часто прислушивается к мнению дизайнеру что очень важно. Старается подать идею и далее развить в ходе проекта, доводя её до совершенства. Рекомендую!
Гениальный дизайнер! Лучший из тех с кем я работал. Оригинальный подход, делает все с душой, красиво и качественно. Все сроки и договоренности соблюдает, всегда на связи, нормально реагирует на критику. Рекомендую ВСЕМ!
Ответный отзыв
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Debian + почтовый сервер + прокси сервер
Debian
Хороший заказчик, Чёткое тз и оплата !
Просто невероятно хороший, прекрасный и замечательный исполнитель! Отвечает на все вопросы, решает смежные задачи, все объясняет и помогает во всем, а его терпению можно только позавидовать. Ответил на кучу глупых вопросов, все объяснил и помог настроить. Продемонстрировал глубокие знания linux, с учетом всех тонкостей и нюансов. Лучше исполнителя НЕ найти 100%!!!
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