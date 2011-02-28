Требуется сделать видео промо-ролик для вставки на сайт и Ютюб Длина видео 2-4 минуты. Подробности при личном контакте. Портфолио с примерами сделанных ВАМИ работ обязательно. Без ...
Маленькие рекламные видео ролики
Есть 6 роликов (образцы) рекламного характера для платежного терминала.
Необходимо нарисовать подобные ролики только в лучшем качестве (шрифт, фон, анимация и т.д.). Время роликов не более 15-17 секунд (обычно меньше).
В итоге должно получиться 6 "красивых" роликов!
В приложении пример одного "некрасивого" ролика.
P.S. - Ролики будут крутиться на втором мониторе терминала.
Выбранный исполнитель
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