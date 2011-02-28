Маленькие рекламные видео ролики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен25 заявок485 просмотров

Есть 6 роликов (образцы) рекламного характера для платежного терминала.

Необходимо нарисовать подобные ролики только в лучшем качестве (шрифт, фон, анимация и т.д.). Время роликов не более 15-17 секунд (обычно меньше).

В итоге должно получиться 6 "красивых" роликов!

В приложении пример одного "некрасивого" ролика.

P.S. - Ролики будут крутиться на втором мониторе терминала.

14 лет назад
unwell
Андрей 
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Maabgaroth
Виталий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$120
7 дней
Отличное исполнение заказа! Ролики получились очень яркими и динамичными. Будем сотрудничать!
Благодарю за сотрудничество! С Андреем работалось хорошо, легко и приятно, соответственно получился и отличный результат. Рекомендую, как надежного и добросовестного работодателя.

Заявки фрилансеров

Maabgaroth
Виталий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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